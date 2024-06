Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise leicht im Plus

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag geringfügig nachgegeben, verbuchten auf Wochensicht aber ein kräftiges Plus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.45 Uhr 85,60 Dollar und damit 0,12 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,01 Prozent auf 81,27 Dollar.

In den USA sind die Ölreserven gefallen, wurde am Donnerstagabend bekannt. Die Bestände an Rohöl sanken im Vergleich zur Vorwoche um 2,5 Mio. auf 457,1 Mio. Barrel (je 159 Liter). Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 2,6 Mio. Barrel gerechnet. Die Benzinbestände fielen um 2,3 Mio. auf 231,2 Mio. Barrel, die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) um 1,7 Mio. auf 121,6 Mio. Barrel. Die tägliche Ölproduktion verharrte bei 13,2 Mio. Barrel.

Die Experten der Commerzbank erwarten, dass die Preise in der nächsten Woche auf der Stelle treten, nachdem sie sich von den OPEC+-Beschlüssen zu Monatsbeginn vollständig erholt haben. "Unterstützung geben zur Zeit die geopolitischen Entwicklungen, vor allem die drohende Verschärfung des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah. Der Fokus der Marktteilnehmer dürfte also in der nächsten Woche auf der Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten liegen, zumal es an gewichtigen Konjunkturindikatoren mangelt", heißt es.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Donnerstag mit 85,68 Dollar festgelegt, nach 85,54 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis notierte ebenfalls etwas höher. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 2.363,82 US-Dollar gehandelt, das entspricht einem Plus von 0,12 Prozent zum Vortagesschlusskurs.

kat/sto