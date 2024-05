Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise mit leichten Zuwächsen

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag leichte Zuwächse aufgewiesen, nach den starken Rückgängen zum Wochenstart. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11 Uhr 88,67 US-Dollar und damit 0,17 Prozent mehr als am Vortag. Seit dem Jahresstart liegt er aktuell 13 Prozent im Plus. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) erhöhte sich am Berichtstag ebenfalls um moderate 0,17 Prozent auf 82,94 Dollar.

Zum Wochenbeginn hatten die Erdölpreise noch deutlich um mehr als einen Dollar nachgegeben. Ausschlaggebend waren Hoffnungen, dass die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg Erfolg haben könnten. Die internationalen Initiativen wurden in den vergangenen Tagen intensiviert. Insbesondere US-Außenminister Antony Blinken ist in der Region unterwegs und versucht, eine Lösung in dem Konflikt zu finden.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 88,72 Dollar festgelegt, nach 89,19 Dollar am Freitag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich im Verlauf mit schwächerer Tendenz. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit minus 0,9 zum Vortag bei 2.313,80 US-Dollar gehandelt.

ste/mik