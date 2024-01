Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise mit Zuwächsen

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag Zuwächse verbucht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.15 Uhr 79,59 Dollar und damit 1,24 Prozent mehr als Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,88 Prozent auf 74,49 Dollar.

Der Ölmarkt war diese Woche von Kursschwankungen geprägt, die von den Spannungen im Nahen und Mittleren Osten herrührten. Zuletzt belegten US-Militärschläge gegen die Huthi-Rebellen im Jemen die hohe Eskalationsgefahr in der ölreichen Weltregion und sorgten zeitweise für steigende Ölpreise. Zuvor hatten die Rebellen abermals ein Schiff im Roten Meer angegriffen und damit wichtige Handelsrouten bedroht.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Donnerstag mit 79,39 Dollar festgelegt, nach 78,38 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Freitag gut behauptet. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 2.030,61 US-Dollar gehandelt, das entspricht einem Plus rund 0,34 Prozent.

sto/kat