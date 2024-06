Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise mit Zuwächsen

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagvormittag befestigt gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11 Uhr 85,77 Dollar und damit 0,6 Prozent mehr als am Vormittag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbesserte sich um 0,5 Prozent auf 81,33 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf eine Mangel an fundamentalen Impulsen an den Rohstoffmärkten. Seit Mitte Juni bewegen sich die Erdölpreise mittlerweile in einer relativ engen Spanne. Für stärkere Kursbewegungen mangelte es zuletzt an richtungsweisenden Daten. Tendenziellen Auftrieb liefert das knappe Angebot seitens großer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland, das allerdings ab Herbst etwas steigen soll. In anderen Förderstaaten wie den USA oder Kanada ist das Angebot seit längerem reichlich.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 85,46 Dollar festgelegt, nach 86,27 Dollar am Dienstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis legte ebenfalls zu. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 2.309,75 US-Dollar gehandelt, das entspricht einem Anstieg von 0,5 Prozent.

ste/spa