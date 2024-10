Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise notieren nur leicht verändert

Nach den zuletzt starken Schwankungen haben die Ölpreise am Donnerstagvormittag lediglich leicht verändert notiert. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember stieg gegen 10.30 Uhr um magere 0,04 Prozent auf 74,48 Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Auslieferung im November kostete 70,69 Dollar und damit 0,18 Prozent weniger als am Mittwoch.

Klare Impulse fehlen dem Markt erst einmal, nachdem die Preise in den ersten Tagen der Woche stark gefallen waren und sich zur Wochenmitte stabilisiert hatten.

Anfang vergangener Woche hatte ein Barrel der Sorte Brent zeitweise noch mehr als 81 Dollar gekostet; der WTI-Preis war über die Marke von 78 Dollar gestiegen. Grund war die Furcht vor einer weiteren Eskalation der Lage in Nahost gewesen, mit einem umfassenden Konflikt zwischen Israel und dem Iran.

Am Dienstag der laufenden Woche nahm diese Sorge jedoch deutlich ab, nachdem die "Washington Post" berichtet hatte, Israel wolle beim geplanten Vergeltungsschlag gegen den Iran keine Atom- und Ölanlagen angreifen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 73,45 Dollar festgelegt, nach 73,58 Dollar am Dienstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells. Der Goldpreis zeigte sich am Dienstag etwas höher als am Vorabend.

Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) legte an der Rohstoffbörse in London um 0,30 Prozent auf 2.681,99 US-Dollar zu.

mha/ste