|
17.04.2026 10:53:00
Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise sinken
Während im Libanon seit Mitternacht eine Waffenruhe zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz gilt, zeigt sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich über eine Einigung auch im Krieg mit Teheran. "Wir sind sehr nahe dran an einem Abkommen", sagte er Reportern vor dem Weißen Haus. Sollte es nötig sein, werde er die noch bis Mittwoch dauernde Waffenruhe verlängern, sagte Trump. Unter dem starken wirtschaftlichen Druck durch die Blockade der Straße von Hormuz beraten unter anderem Deutschland, Frankreich und Großbritannien heute in Paris über eine mögliche Militärmission nach dem Iran-Krieg. Das Ziel ist die Erarbeitung eines "multinationalen Plans" zur Sicherung der Meerenge.
"Das vorherrschende Thema ist jetzt nicht Eskalation, sondern Stabilisierung", sagte Priyanka Sachdeva, Senior Market Analyst beim Broker Phillip Nova Pte, der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Die Ölmärkte senden eine klare Botschaft: Angst trieb die Rally, Diplomatie treibt die Korrektur, und Unsicherheit wird die Volatilität in Zukunft bestimmen."
Der Ölmarkt ist von dem Konflikt stark erschüttert worden. Die Kämpfe führten zu einem beispiellosen Angebotsschock, nachdem Teheran den Großteil des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormuz gestoppt und damit ein Fünftel der weltweiten Ölströme gestört hatte. Zuletzt verhängten die USA zudem eine eigene Seeblockade.
Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 104,79 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch hatte der Preis 104,56 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.
Der Goldpreis zeigte sich kaum verändert. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.794,24 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,08 Prozent mehr als am Vorabend.
spa
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.