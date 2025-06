Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise stabilisiert

Die Ölpreise haben sich am Montagvormittag stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) Brent-Öl aus der Nordsee zur Lieferung im August kostete zuletzt 67,76 Dollar und damit 0,7 Prozent mehr als vor dem Wochenende. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,7 Prozent auf 65,52 Dollar.

In der vergangenen Woche hatte vor allem zu Beginn die Beruhigung der Lage in Nahost mit einem Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran die zuvor stark gestiegenen Notierungen wieder nach unten gedrückt. So hatte die Furcht vor einer Blockade der Straße von Hormuz, einer der wichtigsten Schiffstransportrouten für Öl, durch den Iran schlagartig nachgelassen.

Nun richten sich die Blicke auf den Ölverbund OPEC+. Die wichtigsten Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und ihre Verbündeten erwägen mit Blick auf ihr Treffen am kommenden Sonntag eine weitere Erhöhung der Förderung um 411.000 Barrel pro Tag für August, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen geschrieben hatte. Es wäre eine weitere Erhöhung sowie deutlich mehr als ursprünglich geplant.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Freitag mit 68,35 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Donnerstag waren es noch 68,13 Dollar gewesen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Auch der Goldpreis stabilisierte sich nach dem schwächeren Wochenausklang. In London wurde die Feinunze (31,1 Gramm) zuletzt für 3.268,35 US-Dollar gehandelt und damit um 0,4 Prozent mehr als am Vortag.

spa/lof