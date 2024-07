Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise tendieren mit Zuwächsen

Die Ölpreise haben am Montagvormittag mit Zuwächsen tendiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.50 Uhr 85,53 Dollar und damit 0,81 Prozent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbesserte sich um 0,73 Prozent auf 81,19 Dollar.

Auftrieb erhielten die Ölpreise von der Stimmung in Chinas verarbeitendem Gewerbe. Diese ist einer Umfrage zufolge so gut wie seit drei Jahren nicht mehr gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmediums "Caixin" für den Sektor ergab im Juni 51,8 Punkte und lag damit so hoch wie seit Mai 2021 nicht mehr, wie "Caixin" mitteilte. Werte über 50 Punkten signalisieren eine Ausweitung der Aktivität, darunter einen Rückgang.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Freitag mit 86,59 Dollar festgelegt, nach 86,05 Dollar am Donnerstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis bewegte sich kaum von der Stelle. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 2.326,17 US-Dollar gehandelt.

sto/spa