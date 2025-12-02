02.12.2025 09:33:00

Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise wenig bewegt

Die Ölpreise haben sich am Dienstagvormittag nur wenig bewegt und damit ihre Kursgewinne vom Vortag weitgehend behauptet. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Jänner fiel um 0,1 Prozent auf 63,24 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 59,46 Dollar, das waren 0,2 Prozent weniger als am Vortag.

Gestützt wurden die Preise durch die Spannungen zwischen den USA und Venezuela, das zu den Mitgliedsstaaten der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) zählt. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die weiteren Schritte der US-Regierung unter Präsident Donald Trump gegen Venezuela genau verfolgt. Seit Wochen verstärken sich die Spannungen, wobei die USA ihre militärische Präsenz in der Region erhöht haben.

Den Monat November hatten die Ölnotierungen noch schwach beendet: Die Ölpreise verbuchten ihren vierten Verlustmonat in Folge. Belastet hat vor allem die Sorge vor einem zu hohen Angebot auf dem Weltmarkt. Zuletzt hatten Experten übereinstimmend auf ein drohendes Überangebot verwiesen und dies unter anderem mit der höheren Fördermenge durch den Ölverbund OPEC+ erklärt.

Der Preis für Rohöl der OPEC ist zuletzt gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 63,79 Dollar je Barrel (159 Liter), nach 64,27 Dollar am Freitag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab am Dienstag nach. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.215,42 Dollar und damit 0,5 Prozent weniger als am Vorabend.

spa/moe

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag im Verlauf fester. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen