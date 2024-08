Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise haben sich am Dienstagvormittag kaum bewegt, nachdem es in der Früh noch klar nach oben gegangen war. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 76,35 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) lag bei 73,05 Dollar.

Gestützt wurden die Ölpreise zuletzt durch die aktuelle Zuspitzung der geopolitischen Lage im Mittleren Osten. In der ölreichen Region droht ein weiterer Krieg. Zwar versuchen die USA, eine militärische Auseinandersetzung mit diplomatischen Bemühungen doch noch abzuwenden. Angesichts drohender Vergeltungsschläge des Irans und seiner Verbündeten gegen Israel hat sich die Lage aber weiter verschärft.

Am Vortag waren die Preise am Ölmarkt noch auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten gefallen. Heftige Turbulenzen an den Finanzmärkten wegen der Sorge über eine mögliche Rezession in den USA hatten auch die Ölnotierungen mit nach unten gezogen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Montag mit 75,03 Dollar festgelegt, nach 78,85 Dollar am Freitag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Preis von Gold stieg zuletzt geringfügig. Die Feinunze (31,10 Gramm) erhöhte sich in London um 0,07 Prozent auf 2.411,89 US-Dollar.

