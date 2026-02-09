Roivant Sciences legte Quartalsergebnis vor

Roivant Sciences hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 77,83 Prozent auf 2,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at