Roth CH Acquisition II vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Roth CH Acquisition II hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 45,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

