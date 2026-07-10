ROUNDUP 2: Bahnstrecke Düsseldorf-Köln bis Samstag gesperrt

(neu: Staatsschutz und Details zu Strecken eingefügt, durchgehend aktualisiert)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach einem Böschungsbrand bleibt die wichtige Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln bis mindestens Samstagnachmittag gesperrt. Das sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn der Nachrichtenagentur dpa. Im Nah- und Fernverkehr kommt es deshalb zu Umleitungen und Verspätungen.

Nach Angaben des Sprechers hatte am Vormittag an zwei Stellen zwischen Langenfeld und Leverkusen die Böschung gebrannt. Die Feuerwehr habe die Brände zwar gelöscht. Allerdings habe das Feuer Schäden an den Schienen angerichtet, so dass auf dem Streckenabschnitt keine Züge fahren könnten. "Wir gehen derzeit davon aus, dass der Zugverkehr auf dieser Strecke nicht vor Samstagnachmittag wieder rollen kann."

Polizei ermittelt, ob Feuer absichtlich gelegt wurden

Der Staatsschutz der Kölner Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Es werde untersucht, ob ein strafrechtliches Handeln vorliegt und das Feuer absichtlich gelegt wurde, sagte ein Polizeisprecher.

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof gab es am Nachmittag nach Angaben eines dpa-Reporters zwar volle Bahnsteige und wartende Züge, es herrschte aber kein Chaos.

Verspätungen von 30 Minuten

Im Fernverkehr müssen Reisende nach Bahn-Angaben mit Verspätungen von etwa 30 Minuten rechnen. Betroffen seien die Strecken Köln-Düsseldorf-Dortmund, Köln-Düsseldorf-Recklinghausen-Münster und Köln-Düsseldorf-Amsterdam. Aufgrund von Umleitungen gebe es auch auf den Strecken Düsseldorf-Neuss-Dormagen-Köln sowie Düsseldorf-Solingen-Opladen-Köln Verspätungen.

Im Nahverkehr sind die mehrere Regionalbahnen und S-Bahnen betroffen. Auf den Linien RE1, RE5 und S6 hat die Bahn nach eigenen Angaben einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Bahnreisende sollten sich vor Fahrtantritt in der DB-App oder auf den Internet-Seiten bahn.de/aktuell oder zuginfo.nrw über ihre Verbindungen informieren./pa/DP/nas