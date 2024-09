ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Deutliche US-Zinssenkung beflügelt EuroStoxx 50

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Eine deutliche US- Zinssenkung hat dem EuroStoxx 50 am Donnerstag Schwung gegeben. Der Leitindex der Eurozone baute nach einem freundlichen Start seine Gewinne aus und schloss 2,24 Prozent höher mit 4.943,38 Punkten. Die Kursdelle seit Anfang August hat er inzwischen fast wieder ausgebügelt. Der französische CAC 40 legte am Donnerstag ähnlich kräftig zu.

Dagegen fielen die Kursgewinne außerhalb des Euroraums bescheidener aus. Beim Schweizer SMI reichte es nur für ein Plus von 0,63 Prozent auf 12.058,30 Zähler. Ähnlich sah es für den britischen FTSE 100 mit einem Kursanstieg um 0,91 Prozent auf 8.328,72 Punkte aus. Er hatte zunächst ebenfalls deutlicher angezogen, aber einen Teil seiner Gewinne abgegeben, nachdem die heimische Notenbank den Leitzins nicht angetastet hatte.

Das war zwar weithin erwartet worden. Einige Anleger nahmen es offenbar dennoch mit Enttäuschung auf. Denn die Europäische Zentralbank (EZB) hatte die Zinsen vergangene Woche ein zweites Mal gesenkt und die US-Notenbank Fed am Vortag ihre Zinswende mit einer für etliche Marktteilnehmer überraschend deutlichen Senkung eingeleitet.

Angesichts der abflauenden Inflation hatte sich die Fed für einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte entschieden und so ihren geldpolitischen Kurswechsel eingeleitet. "Unser geduldiges Vorgehen im vergangenen Jahr hat sich ausgezahlt", sagte Fed-Chef Jerome Powell. Das Inflationsrisiko sei zurückgegangen, dafür hätten die Risiken auf dem Arbeitsmarkt zugenommen. Deshalb sei es sinnvoll, die Zinssätze zu senken. Damit werden jetzt Aktien im Verglich zu festverzinslichen Anleihen attraktiver.

Die Zinsentscheidung der Fed habe mit Blick auf den Umfang der Senkung schon eine gewisse Überraschung für viele Marktbeobachter gebracht, schrieb Analyst Tobias Basse von der Landesbank NordLB und ergänzte: "Die US-Geldpolitiker haben den großen Zinsschritt nach unten in der Tat gewagt." Damit wirke die US-Notenbank jetzt zwar ziemlich nervös, was an den Märkten perspektivisch noch Sorgen bezüglich der US-Konjunktur auslösen könnte. Der Fed-Chef sei diesen Bedenken aber mit seinen Anmerkungen auf der Pressekonferenz sehr effektiv entgegentreten.

In diesem Umfeld zeigten sich die Anleger risikofreudig, wie auch ein Blick auf das europäische Branchentableau (Stoxx Europe 600) verdeutlichte. So zählten die sehr konjunkturabhängigen Rohstoffwerte zu den größten Gewinnern. Noch besser schnitten die zinssensiblen Technologietitel ab. Sie folgten der US-Techbörse Nasdaq, wo die Kurse am Donnerstag deutlicher anzogen als an der von traditionelleren Branchen dominierten New York Stock Exchange (Nyse).

Die als defensiv geltenden Versorger- und Telekommunikationsaktien waren hingegen die einzigen Verlierer im starken Gesamtmarkt.

Die Anteilsscheine der Fluggesellschaft AIR France-KLM profitierten mit plus 3,4 Prozent von einem positiven Analystenkommentar. Die Belastungsfaktoren des laufenden Jahres sollten sich 2025 nicht wiederholen, schrieb James Hollins von der französischen Investmentbank Exane BNP Paribas. Er verwies auf den Personalmangel und die Touristen, die Paris während der Olympischen Sommerspiele gemieden hätten.

Dem britischen Tech-Unternehmen Ocado (Ocado Group) bescherten starke Quartalszahlen und ein angehobener Umsatzausblick einen Kurssprung von 9,7 Prozent.

Im Mailand schnellten die Anteilsscheine von Campari (Davide Campari - Milano SPA Az nominativa) um 9,5 Prozent in die Höhe. Sie machten damit ihren Kursrutsch vom Vortag mehr als wett. Mehrheitsaktionär Lagfin will weitere Stammaktien des Spirituosenherstellers erwerben. Der aktuelle Kurs spiegele nicht den wahren Marktwert von Campari wider, teilte Lagfin mit. Am Mittwoch waren die Anteilsscheine nach dem Rücktritt des Unternehmenschefs abgesackt./gl/nas