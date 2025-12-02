ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Leichte Gewinne - Fokus auf Rüstungswerten

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag nach ihrem verhaltenen Wochenauftakt mehrheitlich etwas zugelegt. Anleger blieben aber generell vorsichtig vor dem, was in den kommenden Tagen in geld- und geopolitischer Hinsicht zu erwarten ist. Kritisch im Fokus bleibt ein möglicher Friedensplan für die Ukraine und der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der in der kommenden Woche ansteht.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging 0,33 Prozent höher mit 5.686,17 Punkten über die Ziellinie. Außerhalb der Eurozone ging es für Schweizer SMI um 0,31 Prozent auf 12.890,25 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 allerdings schloss mit 9.701,80 Punkten so gut wie auf Vortagsniveau.

Rüstungswerte rückten am Dienstagnachmittag nach kritischen Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Rolle Europas beim Ukraine-Friedensplan in den Mittelpunkt. Sie bauten ihre Gewinne aus. Putin lehnt die jüngsten Änderungen an dem 28-Punkte-Plan von US-Präsident Donald Trump ab, die auf Drängen europäischer Staaten aufgenommen wurden.

Aus dem Rüstungsbereich gehörten Rheinmetall im EuroStoxx mit drei Prozent Plus zur Spitzengruppe. Sie wurden aber noch deutlich überflügelt vom deutschen Pharmakonzern Bayer, dessen Aktien mit einem Kurssprung um 12 Prozent von einem Hoffnungsschimmer bei den milliardenteuren Rechtsstreitigkeiten um angebliche Gesundheitsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat profitierten.

Im Sektorvergleich am stärksten zeigten sich aber die Banken. Zu den Favoriten gehörten vor allem französische Institute, angeführt von BNP Paribas und Societe Generale (Société Générale (Societe Generale)) mit Kursanstiegen um mehr als zwei Prozent. Die Analysten von JPMorgan äußerten sich in ihrem Ausblick auf das kommende Jahr optimistisch. Sie machen ein "perfektes Umfeld" aus einer zu erwartenden Konjunkturerholung und einer anhaltend starken Gewinnentwicklung aus.

In der Schweiz gehörten Holcim mit einem Anstieg um 1,2 Prozent zu den gefragten Werten. Von dem Zementkonzern war die Übernahme von drei Recyclingfirmen in drei europäischen Ländern bekannt geworden. Noch etwas deutlicher stieg in Zürich der Roche-Kurs um 1,4 Prozent. Der Pharmakonzern hatte in den USA und in Europa Zulassungen für einen Diagnosetest erhalten.

Von Anlegern gemieden wurden dagegen Aktien aus den Sektoren Medien, Lebensmittel, Konsumgüter und Rohstoffe. Deren Teilindizes schlossen jeweils mit bis zu 1,8 Prozent im Minus./tih/mis