ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil - 19000-Punkte-Marke nah

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kauflaune am deutschen Aktienmarkt könnte sich am Donnerstag fortsetzen und dem DAX einen weiteren Rekord bescheren. Noch zieren sich die Anleger aber etwas. So pendelte der deutsche Leitindex im frühen Handel um seinen Vortagesschluss mit zuletzt 18 862,15 Punkten. Damit ist ein weiterer Höchststand nicht weit weg und die runde Marke von 19 000 Punkten rückt näher.

Der MDAX der mittelgroßen Werte setzte seine Aufholjagd zum Dax fort bei einem Plus von 0,41 Prozent auf 27 563,59 Zähler. Seit Jahresanfang hinkt er dem Dax noch hinterher. Der EuroStoxx 50, das Leitbarometer der Eurozone , stand mit 0,2 Prozent im Minus.

Am Vorabend hatten die wichtigsten US-Aktienindizes nach den Inflationszahlen neue Höchststände erreicht. Der Preisauftrieb hatte sich in den Vereinigten Staaten im April etwas abgeschwächt. Dies nährte die Hoffnung, dass die zuletzt fragliche Zinswende in den USA doch wieder näher rückt. Notenbankchef Jerome Powell hatte aber erst am Dienstag erneut gegenteilige Signale gesendet.

"Die Zinssenkungsfantasie ist endgültig zurück auf dem Börsenparkett, die Aussicht auf billiges und damit noch mehr Geld treibt die Börsenkurse weiter nach oben", kommentierte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Für den Dax könnten aber die letzten 100 Punkte bis zur nächsten Schallmauer von 19 000 Punkten schwer werden, auch weil das Schwergewicht Siemens eher leisere Töne anschlage mit Blick auf das zukünftige Wachstum, schrieb der Experte.

Die Siemens-Aktien verloren am Donnerstag nach dem Quartalsbericht zuletzt 2,6 Prozent. Ein Händler wertete die Zahlen als etwas enttäuschend und letztlich alles andere als perfekt. Der starke Lauf der Siemens-Papiere ist erst einmal vorbei.

Mit der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) legte neben Siemens ein weiterer Dax-Konzern Quartalszahlen vor - und konnte ebenfalls nicht so richtig überzeugen. Bemängelt wurde etwa der Barmittelfluss. Zuletzt gaben die T-Aktien noch 0,3 Prozent nach.

Die Investmentbank Oddo BHF stufte die Anteile von Ströer (Ströer SECo) von "Neutral" auf "Outperform" hoch, mit einem von 60 auf 100 Euro angehobenen Kursziel. Die Dynamik im Kerngeschäft mit Außenwerbung dürfte kurz- und mittelfristig enorm robust sein, hieß es. Die Aktien gewannen fünf Prozent.

Die RAG-Stiftung will Kreisen zufolge ihren Anteil am Spezialchemiekonzern Evonik auf unter 50 Prozent senken. Sie biete bis zu 23 Millionen Papiere entsprechend einem Anteil von etwa 4,9 Prozent an, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Am Morgen wurde ein Angebotspreis von 19,99 Euro genannt - und so viel kosteten die Evonik-Aktien zuletzt auch bei einem Abschlag von 3,5 Prozent.

Zahlreiche Aktien werden am Donnerstag außerdem mit Dividendenabschlag gehandelt, dürften also vor allem optisch tiefer erscheinen. Im Dax sind es die Papiere von BMW, Daimler Truck, SAP (SAP SE) und Symrise./ajx/jha/