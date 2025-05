ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Leichte Gewinne vor Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem zuletzt guten Lauf des DAX haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Freitag zurückgehalten. Im Fokus bleibt die Unsicherheit rund um die US-Zollpolitik. Zudem blicken Anleger auf Inflationszahlen aus Deutschland. Zudem dürften nach dem Feiertag am Vortag nicht wenige Investoren in einem verlängerten Wochenende sein - mit einem entsprechend eher dünnen Handel.

Der Dax stieg zum Wochenschluss im frühen Handel um 0,37 Prozent auf 24.021,51 Punkte. Der Index der mittelgroßen Werte am deutschen Markt, der MDAX, legte um 0,13 Prozent auf 30.737,78 Punkte zu. Die Gewinne beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 waren noch etwas moderater.

Bereits am Vortag hatte ein anfänglicher Auftrieb durch gute Quartalszahlen des KI-Chip-Vorreiters NVIDIA sowie durch einen Dämpfer für Trumps Zollpolitik vor einem US-Gericht keinen Bestand gehabt. Nach dem vorherigen Rekordlauf des Dax bis auf fast 24.326 Punkte zur Wochenmitte hatten einige Anleger im dünnen Feiertagshandel erst einmal Kasse gemacht.

Die Lage an den Finanzmärkten sei nach den Gerichtsentscheidungen rund um die Zollpolitik der US-Regierung unübersichtlich, schreiben die Experten der Landesbank Helaba in einem Morgenkommentar. "Ein Großteil der Zölle wurde für nichtig erklärt und blockiert, inzwischen hat ein Berufungsgericht die Maßnahmen aber wieder in Kraft gesetzt, vorläufig. Es bleibt spannend." Die Anleger an der Wall Street indes hatte das juristische Tauziehen unter dem Strich weitgehend kalt gelassen.

Am Freitag rücken nun Konjunkturdaten in den Blick. Die Helaba-Experten verweisen insbesondere auf Inflationszahlen aus den Bundesländern am Vormittag sowie dann die gesamtdeutschen Preisdaten um 14.00 Uhr. "Im Hinblick auf die EZB-Ratssitzung in der kommenden Woche sind diese Informationen wichtig." Damit spielen sie auf die dann anstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank an. Kurz nach den gesamtdeutschen Inflationsdaten stehen dann noch Preisdaten aus den USA auf der Agenda.

Gefragt waren zum Wochenschluss insbesondere Immobilienwerte, die an ihre jüngste Stärke anknüpften. Die Papiere von Vonovia (Vonovia SE) führten den Dax mit einem Plus von 1,5 Prozent an. In der zweiten Börsenreihe legten die Kurse von Aroundtown (Aroundtown SA), LEG (LEG Immobilien) Immobilien und TAG Immobilien jeweils um mehr als 2 Prozent zu. Im europäischen Branchentableau war der Stoxx Europe 600 Real Estate denn auch mit einem Kursanstieg um 1,3 Prozent ganz vorne zu finden.

Etwas besser als der Dax schnitten die Aktien des Herstellers von Duftstoffen und Aromen Symrise sowie die des Nivea -Herstellers Beiersdorf mit Kursgewinnen von 0,7 Prozent ab. Ein Händler verwies auf überraschend gute Geschäftszahlen der US-Kosmetika-Kette Ulta Beauty, die leicht positive Signale sendeten.

Schwächer als der Dax waren BMW, Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), der Porsche AG (Porsche) und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz). Autoaktien stehen mit Blick auf die Zolldebatte besonders im Fokus./mis/jha/