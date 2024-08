ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Wenig Bewegung zum Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenauftakt keine großen Sprünge gemacht und keine einheitliche Richtung ausgebildet. Nach einer anfangs noch freundlichen Tendenz drehten die Leitindizes am Montag mit der schwächeren Eröffnung der Wall Street am Nachmittag zeitweise ins Minus. Der DAX schloss 0,02 Prozent höher bei 17.726,47 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen fiel letztlich um 0,40 Prozent auf 24.152,88 Zähler.

Die allgemeine Nervosität und Unsicherheit bleibe bestehen, konstatierte Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Blinde Euphorie sei auch nach der jüngsten Erholung nicht angebracht, Anleger sollten sich nach wie vor gegen neuerliche Verluste absichern, empfahl er.

Auch Marktexperte Andreas Lipkow schlug in diese Kerbe: "Die Gesamtsituation bleibt fragil und ist alles andere als ein Freifahrtschein für die Investoren. Das Sentiment hat sein wahres Gesicht in den vergangenen Handelstagen gezeigt und wenig Platz für Bewertungsfantasien und Kurshoffnungen gelassen".

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Tag 0,1 Prozent im Minus bei 4.671,88 Punkten. An den Länderbörsen in London und Zürich legten die wichtigsten Indizes hingegen moderat zu. In den USA notierte der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss 0,2 Prozent tiefer.

Aus Unternehmenssicht war die Agenda überschaubar: Mit Hannover Rück veröffentlichte ein Dax-Wert seine Quartalsbilanz. Analysten sprachen von starken Geschäftszahlen des Rückversicherers. Der Aktienkurs stieg an der Dax-Spitze um 5,2 Prozent.

Eine neue Kaufempfehlung der Warburg Bank brachte den Anteilen von Rheinmetall ein Kursplus von 1,4 Prozent auf 546 Euro ein. Damit nähren sich die Papiere des Rüstungskonzerns ihrem Rekordhoch vom April bei 571,80 Euro.

Nach endgültigen Quartalszahlen des Finanzdienstleisters Hypoport (Hypoport SE) stieg der Aktienkurs des im SDAX der Kleinwerte enthaltenen Titels um 4,7 Prozent. Hier wirkten sich bestätigte Jahresziele positiv aus.

Der Euro legte leicht zu und wurde zuletzt bei 1,0931 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0925 Dollar fest.

Im deutschen Anleihenhandel legte der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) um 0,07 Prozent auf 126,37 Punkte zu. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 2,24 Prozent am Freitag auf 2,23 Prozent. Der Bund-Future gewann zuletzt 0,05 Prozent auf 134,60 Zähler./edh/he

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---