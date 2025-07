ROUNDUP: Litauen meldet Vorfall mit Flugobjekt aus Belarus

VILNIUS (dpa-AFX) - Im Osten Litauens ist ein mutmaßlich aus Belarus kommende Drohne in den Luftraum des baltischen EU- und Nato-Mitglied eingeflogen. Der Vorfall werde untersucht, teilte die litauische Armee mit. Demnach habe die Luftwaffe das unbemannte Flugobjekt beobachtet, als es sich noch auf belarussischem Gebiet befand. Auch die Nato sei informiert worden.

"Die wahrscheinlichste Version ist bislang eine von der ukrainischen Luftabwehr abgelenkte Drohne. Alle möglichen Szenarien werden jedoch untersucht", hieß es in der Armeemitteilung. Das Militär und Vertreter anderer nationaler Stellen seien gegenwärtig mit der Suche nach dem Flugobjekt beschäftigt, das zuvor von Bürgern gesichtet und gemeldet wurde.

Nach Angaben des Nationalen Krisenmanagementzentrums sei das Flugobjekt einer Höhe von etwa 200 Metern geflogen und zuletzt in der Nähe der Hauptstadt Vilnius gesichtet worden. Unklar blieb zunächst, worum es sich genau handelte und ob davon eine Gefahr ausging. Im Internet veröffentlichte Aufnahmen zeigten ein dreieckiges, drohnenähnliches Objekt.

Zweiter Zwischenfall - und kurz vor Klingbeil-Besuch

Der Vorfall ereignete sich kurz vor einem geplanten Besuch von Vizekanzler und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), der am Montagabend nach Litauen reist. In Reaktion darauf will der Baltenstaat zusätzliche Truppen und Luftabwehrkapazitäten an der Grenze zu Belarus stationieren, wie Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene mitteilte.

Das autoritär regierte Belarus ist ein enger Verbündeter Russland. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind wiederholt Drohnen in den Luftraum der benachbarten Baltenstaaten eingedrungen. In Litauen war zuletzt am 10. Juli nahe der Grenze eine aus Belarus kommende Drohne russischen Fabrikats abgestürzt./awe/DP/jha