ROUNDUP/Rhein-Main: Deutschlands größte Volksbank auf Wachstumskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - In ihrer neuen Position als Deutschlands größte Volksbank sieht sich die Frankfurter Volksbank/Rhein-Main weiter auf Wachstumskurs. Trotz der Aufwendungen für die Fusion mit der Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg sei es im vergangenen Jahr gelungen, die Kosten fast stabil zu halten und im Tagesgeschäft zuzulegen, teilte das Institut in Frankfurt mit.

Zwar stand für 2024 unter dem Strich mit 92,1 Millionen Euro ein gut zwölf Prozent geringerer Gewinn als in der um die Zahlen aus Aschaffenburg erweiterten Vorjahresbilanz - auch aufgrund höherer Steuerzahlungen, unter anderem wegen fusionsbedingter Grunderwerbsteuer. Das Betriebsergebnis vor Bewertung jedoch stieg binnen Jahresfrist um 5,3 Prozent auf 156,1 Millionen Euro.

"In der neuen Bank steckt noch viel Potenzial"

"Eins werden und gemeinsam wachsen waren unsere maßgeblichen Ziele für das Jahr 2024. Das haben wir gemeinsam als Mannschaft aus Frankfurter Volksbank Rhein/Main und Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg geschafft", bilanzierte die Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Volksbank Rhein/Main, Eva Wunsch-Weber. "In der neuen Bank steckt noch viel Potenzial."

Die beiden Genossenschaftsbanken hatten sich rückwirkend zum 1. Januar 2024 zusammengeschlossen. Für die deutlich größere Frankfurter Volksbank war es die 22. Verschmelzung seit 1990.

Die Kosten für den Zusammenschluss bezifferte der Vorstand auf insgesamt fünf Millionen Euro. Wie lange sich das fusionierte Institut den auf neun Mitglieder fast verdoppelten Vorstand in dieser Form leisten wird, blieb bei der Bilanzvorlage offen. Vorstandsvize Claus Jäger kündigte allerdings seinen Abtritt in den Ruhestand zum Ende des laufenden Jahres an: "Wenn ich dann von Bord gehe, danke ich, wird die Position auch nicht mehr ersetzt."

Im vergangenen Jahr verzeichnete das fusionierte Institut sowohl bei Einlagen als auch bei Krediten Zuwächse. Das betreute Kundenvolumen insgesamt überschritt mit einem Plus von 2,5 Prozent zum Vorjahr auf 40,8 Milliarden Euro erstmals die Marke von 40 Milliarden Euro.