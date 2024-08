ROUNDUP: Toter und Verletzte bei Feuer in russischer Großraffinerie

OMSK (dpa-AFX) - In einer der größten russischen Ölraffinerien in der sibirischen Stadt Omsk ist ein Brand ausgebrochen. Sieben Arbeiter wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht, teilten die regionalen Behörden der staatliche Nachrichtenagentur Tass zufolge mit. Einer von ihnen erlag seinen Verletzungen, berichtete die Agentur Interfax.

Das Feuer in einer Produktionsanlage brannte demnach auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern. Es sei inzwischen unter Kontrolle gebracht worden. Die Ursache werde ermittelt. Nach offiziellen Angaben läuft der Betrieb weiter.

Die Raffinerie in Omsk gehört zu Gazpromneft, der Öltochter des großen staatlichen Gaskonzerns GAZPROM. Brände in russischen Raffinerien gingen in den vergangenen Monaten häufig auf ukrainische Drohnenangriffe zurück. Angesichts einer Entfernung von rund 3000 Kilometern zwischen Omsk und der Ukraine erschien das in diesem Fall jedoch unwahrscheinlich./ksr/DP/nas