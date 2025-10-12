12.10.2025 10:34:39

ROUNDUP: Trump trifft am Montag Geisel-Familien vor Rede in Knesset

WASHINGTON (dpa-AFX) - Vor seiner Rede im israelischen Parlament am Montagvormittag wird sich US-Präsident Donald Trump in der Knesset mit Angehörigen der Hamas-Geiseln treffen. Das teilte das Weiße Haus mit. Am Nachmittag werde Trump dann zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der Palästinenserorganisation Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich weiterreisen.

Trumps Regierungsmaschine soll den Angaben zufolge am Sonntagnachmittag (Ortszeit) starten und am Montagvormittag (09.20 Uhr Ortszeit) in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv landen. Um 11.00 Uhr will Trump demnach eine Rede vor der Knesset - dem israelischen Parlament - halten. Davor - gegen 10.45 Uhr - trifft er laut dem Terminplan des Weißen Hauses in der Knesset Geisel-Familien.

Um 13.00 Uhr werde der US-Präsident dann Richtung Ägypten aufbrechen, die Ankunft in Scharm el Scheich ist für 13.45 Uhr (Ortszeit) geplant. Die Zeremonie soll laut Plan um 14.30 Uhr beginnen. Seine Rückreise wird Trump demnach gegen 17.00 Uhr antreten, in der Nacht zu Dienstag (Ortszeit) werde der Präsident dann wieder zurück in Washington sein./mk/DP/zb

