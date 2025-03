ROUNDUP/Trump zu Musk: Skalpell anstelle von Axt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Milliardär Elon Musk feuert als Leiter eines Spargremiums Tausende Behördenmitarbeiter in den USA, nun ruft Präsident Donald Trump zu Augenmaß auf. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social lobte Trumps Gremium Doge (Department of Government Efficiency) als "unglaublichen Erfolg".

Skalpell anstelle von Axt

Er habe die Ministerien darauf hingewiesen, mit Doge zusammenzuarbeiten. Dabei sei Präzision wichtig, wer bleiben solle, wer gehen müsse, schrieb Trump. "Wir sagen Skalpell anstelle von Axt." Trump betonte, die Kürzungen seien wichtig. Aber es sei auch wichtig, die besten und produktivsten Mitarbeiter zu behalten.

Dann wird Elon kürzen

Später erklärte Trump im Weißen Haus, er wünsche sich, dass die Minister und Behördenchefs genau hinschauten, wen sie brauchen und wen nicht. "Ich will keine großen Kürzungen, bei denen eine Menge guter Leute entlassen werden. Ich möchte, dass die Kabinettsmitglieder die guten Leute behalten. Und die Leute, die keinen guten Job machen, die unzuverlässig sind, nicht zur Arbeit erscheinen und so weiter, diese Leute können entlassen werden." Die Minister und Elon würden die Leute beobachten, und wenn die Behördenchefs kürzen könnten, dann sei das gut. "Und wenn sie nicht kürzen, dann wird Elon kürzen."

Trump erklärte, es gebe in den Behörden viele Leute, die nicht arbeiteten, viele Gehaltschecks gingen sogar an Mitarbeiter, die gar nicht mehr lebten. Das fänden sie gerade alles raus. "Wir können diese Art von Fett nicht gebrauchen", sagte Trump. Wo 20.000 Menschen gebraucht würden, gebe es 120.000. Seine Regierung habe schon Hunderte Milliarden Dollar gespart.

Trump hat Musk mit der Senkung der Staatsausgaben beauftragt und ihm dabei praktisch freie Hand gelassen. Dafür wurde das Spargremium Doge gebildet, das ans Weiße Haus angeschlossen ist. Musk treibt dort in Trumps Namen den Umbau des Staatsapparats voran - inklusive Massenentlassungen./tm/DP/ngu