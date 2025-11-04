04.11.2025 22:01:38

ROUNDUP: Wieder Drohnen bei von Nato genutzter Basis in Belgien gesichtet

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bei der belgischen und von der Nato genutzten Militärbasis Kleine-Brogel sind erneut Drohnen gesichtet worden. Bürger meldeten am Dienstagabend sechs Drohnen in der Nähe des Flugplatzes, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den örtlichen Bürgermeister, Steven Matheï, berichtet. Die Polizei habe zwei Drohnen bestätigt. "Alles ist noch sehr unklar, da selbst das Militär diese Drohnen offenbar nicht erkennen konnte", sagte der Bürgermeister. Ein Polizeihubschrauber sei angefordert worden, um die Drohnen gegebenenfalls zu verfolgen.

Schon am vergangenen Wochenende waren mehrfach Drohnen über Kleine-Brogel gesichtet worden. Der Militärstützpunkt im flämischen Landesteil Belgiens war im Oktober Teil des jährlichen Nato-Manövers zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen. Unbestätigten Berichten zufolge ist der Luftwaffenstützpunkt einer der Orte in Europa, an dem US-Atomwaffen lagern.

Auch über dem Brüsseler Flughafen wurde am Dienstagabend eine Drohne gesichtet, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf einen Sprecher des belgischen Flugsicherungs- und Verkehrsdienstleister Skeyes berichtete. Der Flugverkehr wurde etwa eine Stunde lang eingestellt./rdz/DP/he

