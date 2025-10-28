Royal Caribbean Cruises Aktie
WKN: 886286 / ISIN: LR0008862868
|
28.10.2025 11:45:22
Royal Caribbean Cruises Ltd. Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) revealed a profit for its third quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $1.575 billion, or $5.74 per share. This compares with $1.111 billion, or $4.21 per share, last year.
Excluding items, Royal Caribbean Cruises Ltd. reported adjusted earnings of $1.577 billion or $5.75 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $5.68 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 5.2% to $5.139 billion from $4.886 billion last year.
Royal Caribbean Cruises Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.575 Bln. vs. $1.111 Bln. last year. -EPS: $5.74 vs. $4.21 last year. -Revenue: $5.139 Bln vs. $4.886 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $15.58 - $15.63
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Royal Caribbean Cruises Ltd.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.10.25
|S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
28.10.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht am Dienstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
28.10.25
|NYSE-Handel: Anleger lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.at)
|
27.10.25
|S&P 500-Titel Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Caribbean Cruises-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Ausblick: Royal Caribbean Cruises gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.10.25
|S&P 500-Papier Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Caribbean Cruises-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.25
|S&P 500-Papier Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Caribbean Cruises von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Royal Caribbean Cruises Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Royal Caribbean Cruises Ltd.
|249,00
|1,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.