RTL Luxemburg setzt Verimatrix Streamkeeper ein, um seine wertvollen Motorsportinhalte vor Piraterie zu schützen

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass RTL Luxembourg, das führende Medienunternehmen des Landes, sich für die Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM-Lösung entschieden hat, um die Sicherheit seiner äußerst wertvollen Motorsportinhalte und den Schutz der damit verbundenen Einnahmen zu gewährleisten.

Als eines der führenden Medienunternehmen in der Region ist RTL bestrebt, den Eigentümern seiner Inhalte ein hohes Maß an Vertrauen entgegenzubringen und gleichzeitig die damit verbundenen Einnahmequellen zu schützen. Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM stellt sicher, dass der Betreiber die Kontrolle über seine wertvollen digitalen Assets behält und reduziert die Kosten und die Komplexität, die bei anderen DRM-Systemen nur allzu häufig vorkommen.

"Vom ersten Kontakt mit Verimatrix bis zur Inbetriebnahme waren nur sehr wenige Interaktionen erforderlich", so Tom Weber, CTO bei RTL Luxemburg. "Es ging nahtlos und sehr schnell in ein paar Tagen. Wir freuen uns, ein so engagiertes Team zu sehen, das sich um die Zufriedenheit der Kunden bemüht – das wissen wir sehr zu schätzen."

"Verimatrix freut sich sehr, RTL Luxemburg als einen seiner neuesten Streamkeeper-Kunden ankündigen zu können", sagte Andrew Bear, Leiter der Anti-Piraterie-Abteilung bei Verimatrix. "Streamkeeper hilft führenden Medienunternehmen wie RTL, die nötige Sicherheit zu erlangen, dass ihre wichtigsten Inhalte sicher und vor Umsatzverlusten geschützt sind. Unser funktionsreicher Schutz von Inhalten und unsere hervorragenden Integrationsmöglichkeiten machen Verimatrix Streamkeeper zu einer klaren und einfachen Wahl bei der Bewertung."

Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM bietet alle aktuellen Funktionen zum Schutz von Inhalten, einschließlich CMAF-Paketierung und 4K/UHD-Schutz, Hochverfügbarkeit, Geo-Redundanz, einheitliche Benutzerberechtigung und -zugriff sowie nahtlos integrierbare Partnerplattformen. Weitere Informationen zu Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM finden Sie unter https://www.verimatrix.com/anti-piracy/streamkeeper-suite.

Über RTL Luxembourg

Wir von RTL Luxemburg bemühen uns, die luxemburgische Bevölkerung über unsere verschiedenen Plattformen täglich zu informieren und zu unterhalten. Als Teil der RTL Group erstreckt sich unsere Produktpalette über mehrere Medienkanäle, darunter Fernsehen, Streaming, Radio, digitale Plattformen und Podcasts. Unser Ziel ist es, relevante und bewegende Geschichten aus Luxemburg und der Großregion zu erzählen. Jeden Tag erweckt ein engagiertes Netzwerk von Journalisten und Autoren diese Geschichten auf dem Bildschirm, in der Sendung und auf unseren verschiedenen Plattformen zum Leben. Besuchen Sie www.rtl.lu.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, benutzerorientierter und nahtloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen – von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Erschließung neuer Geschäftschancen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

