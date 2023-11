RTS aktuell: RTS fällt zum Start des Mittwochshandels

Der RTS gibt am dritten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:01 Uhr bewegt sich der RTS im MICEX-Handel 0,13 Prozent tiefer bei 1 105,71 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 7,582 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der RTS 0,084 Prozent tiefer bei 1 106,27 Punkten, nach 1 107,20 Punkten am Vortag.

Der RTS verzeichnete bei 1 101,97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 106,27 Einheiten.

So bewegt sich der RTS im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der RTS bereits um 1,31 Prozent. Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der RTS mit 987,14 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, stand der RTS bei 999,80 Punkten. Der RTS lag noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, bei 1 143,05 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 legte der Index bereits um 14,81 Prozent zu. 1 108,54 Punkte markierten den Höchststand des RTS im laufenden Jahr. Bei 900,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im RTS sind derzeit Mechel (+ 2,13 Prozent auf 299,25 RUB), Magnit (+ 1,73 Prozent auf 6 149,00 RUB), PIK (+ 0,98 Prozent auf 743,20 RUB), TMK (+ 0,94 Prozent auf 224,00 RUB) und Cherkizovo (+ 0,88 Prozent auf 4 144,00 RUB). Unter Druck stehen im RTS derweil SOLLERS (-0,79 Prozent auf 939,00 RUB), Bashneft (-0,55 Prozent auf 2 092,50 RUB), Bashneft Pref (-0,49 Prozent auf 1 622,00 RUB), Novolipetsk Steel (-0,48 Prozent auf 195,92 RUB) und Acron (-0,46 Prozent auf 18 878,00 RUB).

RTS-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im RTS mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die VTB Bank-Aktie. 10 778 520 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 6,403 Mrd. Euro macht die Yandex-Aktie im RTS derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Aktien im Blick

Unter den RTS-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Gazprom PJSC-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at