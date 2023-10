RTS aktuell: RTS letztendlich mit Gewinnen

Am Mittwochabend zeigten sich die Anleger in Moskau optimistisch.

Zum Handelsende bewegte sich der RTS im MICEX-Handel 0,34 Prozent höher bei 1 050,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 7,662 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,298 Prozent auf 1 049,91 Punkte an der Kurstafel, nach 1 046,79 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des RTS lag heute bei 1 057,90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 043,89 Punkten erreichte.

RTS seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der RTS bereits um 1,24 Prozent zu. Vor einem Monat, am 18.09.2023, lag der RTS-Kurs bei 1 024,52 Punkten. Der RTS wurde vor drei Monaten, am 18.07.2023, mit 1 024,98 Punkten bewertet. Der RTS wurde vor einem Jahr, am 18.10.2022, mit 1 039,76 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 9,06 Prozent. Bei 1 091,91 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des RTS. 900,08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im RTS

Die stärksten Aktien im RTS sind derzeit Mechel (+ 3,35 Prozent auf 244,97 RUB), Cherkizovo (+ 2,55 Prozent auf 4 242,50 RUB), Rosneft Oil Company (+ 2,33 Prozent auf 586,40 RUB), TMK (+ 1,98 Prozent auf 234,46 RUB) und Rostelecom PJSC Pref (+ 1,94 Prozent auf 70,95 RUB). Am anderen Ende der RTS-Liste stehen hingegen ALROSA (-5,21 Prozent auf 73,00 RUB), Rostelecom PJSC (-1,94 Prozent auf 77,17 RUB), LSR (-1,38 Prozent auf 728,80 RUB), Novolipetsk Steel (-1,29 Prozent auf 196,98 RUB) und Acron (-1,05 Prozent auf 19 022,00 RUB) unter Druck.

RTS-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die VTB Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im RTS auf. Zuletzt wurden via MICEX 77 627 350 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie macht im RTS den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6,473 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die RTS-Mitglieder auf

Die Gazprom PJSC-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten inne. Die Gazprom PJSC-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

