RTS-Handel aktuell: RTS mit grünem Vorzeichen

Der RTS gewinnt im MICEX-Handel um 15:00 Uhr 0,79 Prozent auf 1 088,39 Punkte. Der Börsenwert der im RTS enthaltenen Werte beträgt damit 7,624 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,079 Prozent stärker bei 1 080,67 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 079,82 Punkten am Vortag.

Der RTS verzeichnete bei 1 078,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 1 089,08 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des RTS

Seit Beginn der Woche ging es für den RTS bereits um 0,095 Prozent nach oben. Der RTS verzeichnete vor einem Monat, am 03.10.2023, den Wert von 993,74 Punkten. Der RTS stand vor drei Monaten, am 03.08.2023, bei 1 046,57 Punkten. Der RTS erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2022, einen Stand von 1 094,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 13,01 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der RTS bei einem Jahreshoch von 1 107,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 900,08 Punkten.

Tops und Flops im RTS aktuell

Die Gewinner-Aktien im RTS sind derzeit Novolipetsk Steel (+ 3,38 Prozent auf 193,84 RUB), Surgutneftegas Pref (+ 1,27 Prozent auf 56,42 RUB), Polymetal (+ 0,91 Prozent auf 542,50 RUB), Magnitogorsk Iron Steel Works (+ 0,64 Prozent auf 52,68 RUB) und JSFC Sistema (+ 0,58 Prozent auf 16,56 RUB). Die Flop-Titel im RTS sind hingegen Phosagro (-1,18 Prozent auf 6 622,00 RUB), ALROSA (-1,16 Prozent auf 70,05 RUB), Bashneft (-1,13 Prozent auf 2 019,00 RUB), Rostelecom PJSC (-1,09 Prozent auf 74,62 RUB) und INTER RAO (-1,08 Prozent auf 4,20 RUB).

RTS-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im RTS ist die VTB Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 49 995 340 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Im RTS macht die Yandex-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 6,441 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Mitglieder im Fokus

Die Gazprom PJSC-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den RTS-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

