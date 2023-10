RTS-Handel aktuell: RTS zeigt sich nachmittags fester

Der RTS zeigt sich am Dienstagnachmittag wenig bewegt.

Der RTS springt im MICEX-Handel um 15:00 Uhr um 0,12 Prozent auf 993,36 Punkte an. Der Wert der im RTS enthaltenen Werte beträgt damit 7,714 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,075 Prozent auf 991,44 Punkte an der Kurstafel, nach 992,18 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 981,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 993,91 Punkten lag.

RTS-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS lag am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 1 055,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2023, erreichte der RTS einen Wert von 992,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2022, wies der RTS einen Stand von 1 091,87 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 3,14 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des RTS bereits bei 1 091,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 900,08 Punkten.

RTS-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im RTS zählen aktuell Surgutneftegas (+ 1,47 Prozent auf 33,07 RUB), Mechel (+ 1,06 Prozent auf 208,17 RUB), Phosagro (+ 0,98 Prozent auf 6 794,00 RUB), Yandex (+ 0,65 Prozent auf 2 411,40 RUB) und ALROSA (+ 0,36 Prozent auf 73,45 RUB). Die schwächsten RTS-Aktien sind hingegen Severstal (-2,75 Prozent auf 1 351,80 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (-2,50 Prozent auf 0,83 RUB), Magnitogorsk Iron Steel Works (-2,37 Prozent auf 51,57 RUB), VSMPO-AVISMA (-2,32 Prozent auf 41 340,00 RUB) und Federal Grid (-2,03 Prozent auf 0,12 RUB).

Die teuersten Konzerne im RTS

Die VTB Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im RTS auf. 67 955 960 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie hat im RTS mit 6,538 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Werte im Fokus

Die Gazprom PJSC-Aktie hat mit 0,80 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS inne. Die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 55,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at