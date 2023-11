RTS-Handel aktuell: So bewegt sich der RTS aktuell

Der RTS gewinnt am Montagmittag an Wert.

Um 12:00 Uhr bewegt sich der RTS im MICEX-Handel 0,28 Prozent stärker bei 1 110,59 Punkten. Die RTS-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 6,406 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,154 Prozent auf 1 105,73 Punkte an der Kurstafel, nach 1 107,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den RTS bis auf 1 112,43 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 103,70 Zählern.

So bewegt sich der RTS auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 13.10.2023, wies der RTS 1 034,11 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, verzeichnete der RTS einen Wert von 1 000,89 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS wurde am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, mit 1 158,24 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 15,32 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der RTS bislang 1 114,55 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 900,08 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im RTS zählen derzeit Federal Grid (+ 2,07 Prozent auf 0,13 RUB), Rostelecom PJSC (+ 1,95 Prozent auf 79,88 RUB), Rostelecom PJSC Pref (+ 1,88 Prozent auf 75,70 RUB), Mobile TeleSystems (Spons ADRs) (+ 1,31 Prozent auf 278,40 RUB) und Magnit (+ 1,11 Prozent auf 6 082,50 RUB). Die schwächsten RTS-Aktien sind derweil SOLLERS (-5,43 Prozent auf 801,00 RUB), Unipro (ex EON Russia) (-1,85 Prozent auf 2,28 RUB), Bashneft (-1,82 Prozent auf 2 241,50 RUB), Moscow Exchange MICEX-RTS (-1,54 Prozent auf 207,84 RUB) und Bashneft Pref (-1,15 Prozent auf 1 669,50 RUB).

Die teuersten RTS-Unternehmen

Die VTB Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im RTS auf. Zuletzt wurden via MICEX 26 622 860 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie weist im RTS mit 6,403 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der RTS-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,81 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent bei der Gazprom PJSC-Aktie an.

