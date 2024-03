RTS-Papier Bashneft Pref-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bashneft Pref von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bashneft Pref-Aktien gewesen.

Am 26.03.2023 wurden Bashneft Pref-Anteile via Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 943,00 RUB. Bei einer 1 000-RUB-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,060 Bashneft Pref-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.03.2024 auf 2 132,00 RUB (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 260,87 RUB wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 126,09 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at