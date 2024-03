RTS-Papier Cherkizovo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cherkizovo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cherkizovo-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Cherkizovo-Papier via Börse MIC ausgeführt. Diesen Tag beendete das Cherkizovo-Papier bei 1 478,00 RUB. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 RUB in die Cherkizovo-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,677 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.03.2024 auf 4 520,00 RUB (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 058,19 RUB wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 205,82 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at