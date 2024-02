RTS-Papier Gazprom PJSC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Gazprom PJSC von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Gazprom PJSC-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Gazprom PJSC-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse MIC gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Gazprom PJSC-Anteile letztlich bei 159,80 RUB. Hätte ein Anleger 1 000 RUB zu diesem Zeitpunkt in die Gazprom PJSC-Aktie investiert, befänden sich nun 6,258 Gazprom PJSC-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 025,53 RUB, da sich der Wert einer Gazprom PJSC-Aktie am 08.02.2024 auf 163,88 RUB belief. Aus 1 000 RUB wurden somit 1 025,53 RUB, was einer positiven Performance von 2,55 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at