RTS-Papier Magnit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Magnit von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Magnit-Papier via Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 8 799,00 RUB. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 RUB in die Magnit-Aktie investierten, hätten nun 0,114 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Magnit-Aktien wären am 14.06.2024 755,71 RUB wert, da der Schlussstand 6 649,50 RUB betrug. Die Abnahme von 1 000 RUB zu 755,71 RUB entspricht einer negativen Performance von 24,43 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at