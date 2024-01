RTS-Papier Magnit-Aktie: So viel Verlust hätte eine Magnit-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Magnit-Aktie via Börse MIC gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8 250,00 RUB. Wenn ein Anleger damals 10 000 RUB in das Magnit-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,212 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.01.2024 8 287,88 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 6 837,50 RUB belief. Mit einer Performance von -17,12 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at