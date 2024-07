RTS-Papier Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Magnitogorsk Iron Steel Works-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Magnitogorsk Iron Steel Works-Papier via Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs des Magnitogorsk Iron Steel Works-Papiers betrug an diesem Tag 44,63 RUB. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 RUB in die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,241 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.07.2024 gerechnet (53,85 RUB), wäre die Investition nun 120,66 RUB wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20,66 Prozent angezogen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at