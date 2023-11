RTS-Papier Norilsk Nickel JSC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Norilsk Nickel JSC von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Norilsk Nickel JSC-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 14.11.2018 wurden Norilsk Nickel JSC-Anteile an der Börse MIC gehandelt. Diesen Tag beendete das Norilsk Nickel JSC-Papier bei 11 683,00 RUB. Bei einem Norilsk Nickel JSC-Investment von 1 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,086 Norilsk Nickel JSC-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2023 gerechnet (17 454,00 RUB), wäre das Investment nun 1 493,97 RUB wert. Mit einer Performance von +49,40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at