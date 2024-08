RTS-Papier Phosagro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Phosagro-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Phosagro-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Phosagro-Anteilen via Börse MIC wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 4 603,00 RUB. Bei einem 100-RUB-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,022 Phosagro-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 30.07.2024 119,60 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 5 505,00 RUB belief. Damit hätte sich die Investition um 19,60 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at