RTS-Papier Rostelecom PJSC Pref-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rostelecom PJSC Pref-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Rostelecom PJSC Pref eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Rostelecom PJSC Pref-Anteilen via Börse MIC ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 93,75 RUB. Bei einem Rostelecom PJSC Pref-Investment von 10 000 RUB zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 106,667 Rostelecom PJSC Pref-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.02.2024 7 712,00 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 72,30 RUB belief. Damit beträgt die Performance des Investments -22,88 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at