RTS-Papier RusHydro (Federal Hydro)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RusHydro (Federal Hydro) von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das RusHydro (Federal Hydro)-Papier via Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,54 RUB. Bei einem Investment von 10 000 RUB in die RusHydro (Federal Hydro)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18 433,180 RusHydro (Federal Hydro)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 836,87 RUB, da sich der Wert einer RusHydro (Federal Hydro)-Aktie am 03.11.2023 auf 0,80 RUB belief. Das entspricht einem Anstieg um 48,37 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at