RTS-Papier SOLLERS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SOLLERS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden SOLLERS-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse MIC gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die SOLLERS-Aktie letztlich bei 206,00 RUB. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 RUB in die SOLLERS-Aktie investierten, hätten nun 48,544 Anteile im Besitz. Die gehaltenen SOLLERS-Aktien wären am 17.07.2024 39 199,03 RUB wert, da der Schlussstand 807,50 RUB betrug. Aus 10 000 RUB wurden somit 39 199,03 RUB, was einer positiven Performance von 291,99 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at