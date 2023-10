RTS-Papier TATNEFT PJSC-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in TATNEFT PJSC gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen TATNEFT PJSC-Investment verlieren können.

Am 10.10.2018 wurden TATNEFT PJSC-Anteile an der Börse MIC gehandelt. Zum Handelsende stand die TATNEFT PJSC-Aktie an diesem Tag bei 823,80 RUB. Bei einer 1 000-RUB-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,214 TATNEFT PJSC-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2023 gerechnet (642,70 RUB), wäre die Investition nun 780,17 RUB wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21,98 Prozent eingebüßt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at