RTS-Papier TATNEFT Pref-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TATNEFT Pref von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in TATNEFT Pref-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 02.04.2014 wurde das TATNEFT Pref-Papier via Börse MIC gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 115,99 RUB wert. Bei einer 100-RUB-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,862 TATNEFT Pref-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.03.2024 auf 697,00 RUB (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 600,91 RUB wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 500,91 Prozent erhöht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at