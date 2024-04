RTS-Papier VSMPO-AVISMA-Aktie: So viel Verlust hätte ein VSMPO-AVISMA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades VSMPO-AVISMA-Anteilen via Börse MIC wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 52 020,00 RUB. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 0,192 VSMPO-AVISMA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 577,85 RUB, da sich der Wert eines VSMPO-AVISMA-Anteils am 22.04.2024 auf 39 420,00 RUB belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,22 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at