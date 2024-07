RTS-Papier VTB Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VTB Bank-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in VTB Bank eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 22.07.2019 wurde die VTB Bank-Aktie an der Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs der VTB Bank-Anteile betrug an diesem Tag 217,03 RUB. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 RUB in die VTB Bank-Aktie investierten, hätten nun 46,078 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der VTB Bank-Aktie auf 96,53 RUB belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 447,87 RUB wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 55,52 Prozent abgenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

