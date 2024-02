RTS-Titel ALROSA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ALROSA von vor einem Jahr eingefahren

Die ALROSA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse MIC wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen ALROSA-Anteile letztlich bei 61,88 RUB. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 RUB in den Konzern investierten, besitzen nun 16,160 ALROSA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 118,78 RUB, da sich der Wert eines ALROSA-Anteils am 09.02.2024 auf 69,23 RUB belief. Das entspricht einem Plus von 11,88 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at