RTS-Titel Bashneft Pref-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bashneft Pref von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Bashneft Pref-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Bashneft Pref-Papier an der Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs der Bashneft Pref-Anteile betrug an diesem Tag 1 830,00 RUB. Bei einer 100-RUB-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,055 Bashneft Pref-Papiere. Die gehaltenen Bashneft Pref-Anteile wären am 15.01.2024 108,20 RUB wert, da der Schlussstand 1 980,00 RUB betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,20 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at