RTS-Titel Cherkizovo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cherkizovo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 28.08.2014 wurde die Cherkizovo-Aktie via Börse MIC gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 636,90 RUB. Bei einer 10 000-RUB-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15,701 Cherkizovo-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cherkizovo-Aktien wären am 27.08.2024 69 642,02 RUB wert, da der Schlussstand 4 435,50 RUB betrug. Damit wäre die Investition 596,42 Prozent mehr wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at