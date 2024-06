RTS-Titel Cherkizovo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cherkizovo-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Cherkizovo-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse MIC Handel mit Cherkizovo-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1 883,50 RUB. Bei einem Investment von 10 000 RUB in Cherkizovo-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,309 Cherkizovo-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.06.2024 24 571,28 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 4 628,00 RUB belief. Die Steigerung von 10 000 RUB zu 24 571,28 RUB entspricht einer Performance von +145,71 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at